Liberal Alliance under opløsning - nu er også central politiker meldt ud

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 22. oktober 2019 kl. 19:24Det bliver en fremtid opad bakke for Liberal Aliance, hvis partiet overhovedet har nogen fremtid. Først blev det regulært knust af vælgerne ved folketingvalget 5. juni - og nu må det karakteriseres som værende under opløsning som følge af politikerflugt. I dag har den centrale politiker i Folketinget Simon Emil Ammitzbøll-Bille (billedet) meldt sig ud af partiet, som derefter har 3 mandater tilbage på tinge. Han må forventes at tilslutte sig et andet parti, således som han tidligere har gjort. I 2005-2008 repræsenterede han de radikale i Folketinget. Stiftede i 2009 partiet Borgerligt Centrum, der dog kun fik måneders levetid, hvorefter han tilsluttede sig Liberal Alliance og blev valgt til Folketinget i 2009. Han var økonomi- og indenrigsminister 2016-2019.Den nærmeste tid bliver afgørende for Liberal Alliances skæbne som parti. Afgørende bliver især den eventuelle medlemflugt.