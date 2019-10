Ansat leder snød 9 millioner kr. i egen lomme - 3½ års fængsel

Tirsdag 22. oktober 2019 kl. 12:07En 48-årig mand er den næste i en lang række, som efter snyd og fusk er endt bag tremmer. 3½ års fængsel er han idømt for at have snydt 9 millioner kr. i egen lomme. Fra fonden bag bryggeriet Carlsberg og Videnskabernes Selskab, hvor han var ansat begge steder. Som henholdsvis IT-konsulent og sekretariatchef.Som følge af denne dobbelte jobfunktion kunne han i perioden 2011-2016 betale fakturaer, han selv havde fremstillet. Når ingen øjensynligt var opmærksomme, måtte det skyldes mandens mangeårige ansættelse og vel opfindsomhed.Fængseldommen er i dag stadfæstet af Østre landsret, hvortil den var anket fra byretten i København.