Nødlandet - besætning besvimet og passagerer fik det dårligt

Tirsdag 22. oktober 2019 kl. 07:082 ansatte i kabinen og flere passagerer i et American Airlines fly, der skulle have været over Atlanterhavet, befinder sig nu på sygehus i irske Dublin. Fordi de henholdsvis besvimede og fik det dårligt efter start fra London i går. Kemi fra rengøringmidler var årsag til nødlanding efter 1 times flyvning.Der var 287 passagerer og en besætning på 12 ombord i flyet, hvis nødlanding iøvrigt foregik efter bogen. Men det var til trods herfor en ubehagelig oplevelse for alle.