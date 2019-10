Ung fynsk mand forsvundet under bytur - eftersøges nu

Mandag 21. oktober 2019 kl. 21:28Ikke siden fredag har der været livtegn fra en 19-årig mand fra østfynske Nyborg. Han forsvandt under en bytur i Odense, hvor han sidst blev set på en irsk bar. Til trods for at familie og venner har ledt efter ham, er der ikke spor af ham. Nu er politiet gået ind i sagen med en decideret eftersøgning.Den unge mand skal findes, selvom intet tyder på noget kriminelt eller, at han skulle være uligevægtig og derfor truet på sit eget helbred.