270 år gamle alterstager stjålet fra kirke ved højlys dag

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 21. oktober 2019 kl. 19:16For nogle uger siden forsvandt stole fra en kirke på Djursland. I weekenden forsvandt 2 alterstager, der er 270 år gamle, fra Vor Frue Kirke i centrum af den jyske hovedstad Århus. Tyveriet skete ved højlys dag. Hvordan det er lykkedes at få stagerne ud af kirken uden at vække opsigt, er ubesvaret.Alligevel håber både kirken og politiet, at nogen har gjort observationer, der kan lede på sporet af de ældgamle værdier. Tyveriet fandt formentlig sted fredag eftermiddag.