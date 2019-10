Canada går til valg

Mandag 21. oktober 2019 kl. 10:27Endnu et solidt og populært demokrati er måske på vej mod forandring. Canadas folk går i dag til stemmeurnerne for at vælge medlemmer til parlamentet. Premierminister (PM) Justin Trudeau (47 år) og hans liberale parti søger mandat til en ny regering periode, men der er mange, som byder sig til.PM har overordnet været en populær leder, men har på det seneste tabt tilslutning. Om han kan fastholde vælgerne overfor det grønne parti er et andet uvist element. I dette døgn vil vi få svaret.