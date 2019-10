500 års dag markeres med imponerende udstilling

Søndag 20. oktober 2019 kl. 23:08120 værker fra maleri til manuskripter af den italienske kunstner Leonardo da Vinci udgør en imporende udstilling i museet Louvre i Paris fra næste torsdag og 4 måneder frem. Det er en markering af 500 året for Leonardo da Vincis død som 67-årig i Frankrig. Fra hans Mona Lisa til videnskabeligt maleri.Leonardo da Vinci var et unikt, meget veluddannet menneske, hvis palet af interesser og kompetencer var omfattende. Fra decideret billedkunst over fysik og anatomi til musik.Udstillingen er beskrevet på www.louvre.fr - der også byder på megen anden inspiration.