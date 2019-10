2 unge døde i deres kahytter på færge fra Finland til Estland

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 20. oktober 2019 kl. 20:43En 25-årig kvinde og en 21-årig mand begge fra Finland blev i nat fundet døde i deres kahytter på en færge fra Finland til Estland. Den makabre opdagelse efterforskes som mistænkelig. De 2 kendte ikke hinanden og rejste således heller ikke sammen. Alligevel et mystisk sammentræf.Politiet imødeser opduktion af de 2 unge for at kunne få fastslået dødårsagen.