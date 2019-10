Stor spare opfindsomhed - det bliver billigere at spille golf

Søndag 20. oktober 2019 kl. 14:25Når det koster hundredvis af kroner at spille golf en dag, er også det en omkostning, hvor opfindsomheden i disse tider er stor. For at spare. Det har man gjort flere steder ved at gøre den såkaldte "greenfee" billigere. Som nu på Fyn, hvor 5 klubber med Odense som centrum har lavet en billig-aftale.Aftalen kalder man "Fynske Golf Oplevelser" - hvor greenfee prisen, hvis man udnytter mulighederne fuldt, kan komme helt ned på 25 kr. Men så skal man også virkelig spille meget golf.