Tidligere politisk ordfører har meldt sig ud af sit parti

Søndag 20. oktober 2019 kl. 11:16Tidens nationalkonservative tendens i partierne fører nu igen til et farvel fra en fremtrædende politiker. Det er tidligere politisk ordfører og gruppeformand i Liberal Alliance - Christina Egelund (41 år), der har meldt sig ud af partiet. Hvis politiske linje har ændret sig i en retning, der ikke er forenelig med hendes.Den nordjyske kvinde opnåede ikke genvalg til Folketinget den 5. juni til trods for, at hun fik omkring 30% af partiets stemmer i sin valgkreds.Efterhånden er der mange, der på grundlag af ideologiske overvejelser har sagt fra overfor deres parti - og der kunne egentlig blive et stort parti ud af dem med et menneskeligt liberalt afsæt og med afstandtagen til de nationalkonservative tendenser.