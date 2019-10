Det engelske anarki udtrykt i national politisk magtkamp

Lørdag 19. oktober 2019 kl. 18:49Man skal forstå dels det engelske politiske system, anarkismens filosofi og dels magtkampen på den nationale politiske scene - hvis man vil kapere den seneste udvikling i det snarlige engelske farvel til EU-buraukratiet. En afstemning i dag i det engelske parlament var igen udtryk for, at man vil have indflydelse i forhold til regeringen.Et flertal i parlamentet bakker op om premierminister (PM) Boris Johnson og regeringen og aftalen om det engelske EU-farvel, men det vil være med i beslutningerne.Hvordan PM og regeringen reagerer kan kun den kommende uge vise. At England om kort tid træffer sine beslutninger helt på egne præmisser udenfor EUs rækkevidde er sikkert. Englænderne har det anarkistiske islæt, og det har hele Brexit-processen - så sent som i dag med tydelighed vist.