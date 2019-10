Folkelig opstand breder sig imod bureaukratiet og magthaverne

Lørdag 19. oktober 2019 kl. 09:28Den er gal overalt i verden, hvor folkelig opstand breder sig imod bureaukratiet og magthaverne. Et nyt aktuelt eksempel er Chile, hvor hovedstaden Santiago lige nu er skueplads for voldsomme kampe mellem folket og politiet. Desuden er ødelæggelserne enorme bl.a. er millionbyens metrostationer sat ud af drift.Det er uforståeligt, at magthaverne kæmper mod dem, de i stedet skulle servicere, og hvis interesser de skulle varetage. Viser en verden, hvor demokrati har vanskelige vilkår.Lige nu er det eksempelvis Catalonien. Libanon. Frankrig. Mexico. Der viser, at det er en anden type "magthavere" (folkelige repræsentanter), der er brug for. Og en anden tankegang.