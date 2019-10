Igen et supermarked-røveri - en yngre mand truede sig til penge

Fredag 18. oktober 2019 kl. 22:57Supermarked-røverier ser ud til at tiltage igen. I aften er en brugs i nordøstjyske Gandrup blevet plyndret af en yngre mand, der med en kniv truede sig til et endnu ukendt beløb. Efter den lynhurtige aktion forsvandt han fra butikken og kørte øjensynligt bort fra stedet i bil.Politiet har ikke noget spor at søge efter, idet man endnu ikke ved, hvilken vej røveren kørte, da han flygtede med pengene.