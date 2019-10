Direktør gik på orlov for at pleje sit helbred - er nu død

Fredag 18. oktober 2019 kl. 21:10Den amerikanske direktør Mark Hurd, der stod i spidsen for IT-virksomheden Oracle, er død 62 år. Et chok for alle, idet han i sidste måned gik på orlov for at pleje sit helbred. Der var ingen medfølgende oplysninger om sygdom eller problemer. Heller ikke ved hans død foreligger der informationer.Mark Hurd, der var født i New York, var i tæt ved 10 år direktør for Hewlett Packard (HP) før han i 2014 indtog chefstolen hos Oracle Corporation. Foruden sin dynamiske erhvervkarriere var han forfatter til bøger og artikler om IT og business.