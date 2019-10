Mange håndfulde dræbt af bombe under bøn i moské

Fredag 18. oktober 2019 kl. 14:43En fyldt moské i det østlige Afghanistan er bombe-angrebet og de første mange håndfulde dræbt og bragt ud derfra. Mindst 100 andre er kvæstet ved sprængningen, som fandt sted under såkaldt fredagbøn. Der er stadig kaos og usikkerhed omkring den info, som kommer fra stedet.Ingen oprørere har endnu givet sig tilkende for at påtage sig ansvaret for det brutale angreb.