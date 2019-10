Et slot er ingen garanti for god økonomi - julemarked slagtes

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 18. oktober 2019 kl. 11:50Det omkring 375 år gamle Valdemars Slot på Tåsinge ud for den fynske østkyst skal have økonomien rettet op. Som led heri er det helt slut med restaurant på slottet, ligesom julemarkedet slagtes allerede fra i år. Et slot er således ingen garanti for god økonomi, måske tværtimod.De konsekvente beslutninger er led i en proces, der skal afskaffe million-underskud for Valdemars Slot. Man er på rette vej, men det er en lang tur opad bakke.