Møns Bank har høj risiko-appetit - er godt for kunder, generer kontrollant

Fredag 18. oktober 2019 kl. 10:03I bund og grund er det sådan, ånden bør være i en bank. At den er til for kunderne og får betaling (rente) for ikke blot at udlåne penge, men også for at løbe en risiko. Stille såkaldt risikovillig kapital til rådighed. Sådan er Møns Bank, der betegnes som havende en høj risiko-appetit af stat-kontrollanten finanstilsynet. Banken er god for kunderne, men det generer altså kontrollanten. Egentlig en mærkelig konstruktion, bureaukratiets ubrugelige velmagt. Idet banken jo er aktionærernes - og kundernes. Ingen bank uden kunder, og ingen bank uden aktionærer. Men staten, bureaukratiet, kontrollanten vil bestemme... I den konkrete situation pålægger finanstilsynet Møns Bank at afsætte 8½ millioner kr. ekstra til tab, og den skal øge sin egenkapital. "Kloge folk har talt"!Finanstilsynets redegørelse om Møns Bank kan læses på www.finanstilsynet.dk - og så kan man jo ellers bare fortsætte med at være kunde i banken og støtte den i at have den rette ånd.