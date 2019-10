Muligvis farligt kemisk stof fundet på Møn - undersøges

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 17. oktober 2019 kl. 22:53En ejendom i et sommerhusområde på Møn har i aften været genstand for en aktion med politi og eksperter udi kemiske stoffer. Fordi der er fundet et stof, der muligvis er farligt (sennepgas). Det er nu sidst på aftenen fjernet og vil blive undersøgt nærmere i morgen. Ingen er kommet noget til.Aktionen i sommerhusområdet (Ulvshale) har stået på omkring 4 timer.