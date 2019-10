Død på vej til lufthavn - lang spadseretur var for meget

Torsdag 17. oktober 2019 kl. 14:33En 4 km lang spadseretur var for meget for en 65-årig fransk mand, der under det voldsomme oprør i catalonske Barcelona i denne uge ikke kunne komme til byens lufthavn på anden vis. Kort før ankomst til lufthavnen ledsaget af sin kone kollapserede han med hjertestop og døde.Franskmanden blev bragt til et nærliggende sygehus, hvor lægerne imidlertid måtte opgive at bringe ham tilbage til livet.