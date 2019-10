EU og England enige om landets farvel - nu gælder det så hjemme

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 17. oktober 2019 kl. 11:58For kort tid siden er det officielt meddelt, at EU og England er enige om landets farvel til EU-bureaukratiet. I dag forelægges repræsentanter for de 27 tilbageblivende lande aftalen, og i weekenden skal det engelske parlament tage stilling til den. Premierminister (PM) Boris Johnson styrer således sikkert mod fuldførelsen af sin plan om "et frit England" med udgangen af denne måned. "Vi har indgået en aftale og tager nu kontrollen over vores land tilbage til os selv", lyder det i en første kommentar fra den engelske PM. Det engelske folk stemte landet ud af EU i juni 2016, men der skulle altså gå næsten 3½ år med at vriste sig ud af det enorme bureaukrati og dets mange forhindringer.På den engelske hjemmefront har Boris Johnson endnu lidt udfordring, idet hans egne folk og støtter skal være tilfredse, når de stemmer i parlamentet på lørdag. Den forventede opbakning vil betyde engelsk EU-farvel 31. oktober til midnat.