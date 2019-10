Svindel! - falsk lægestuderende havde flere sygehus-vagter

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 17. oktober 2019 kl. 11:14Det er ikke kun falske håndværkere, falske sundhedarbejdere, falske politifolk og falske bankfolk, der af og til optræder i denne underfundige verden. Også en falsk lægestuderende er nu kommet til. En 19-årig mand har optrådt som sådan på et af de københavnske sygehuse og er derfor i politiets søgelys.Den falske lægestuderende nåede at have flere vagter på sygehuset, inden han blev afsløret. Hele sagen er nu ved at blive udredt både på sygehuset og hos politiet.