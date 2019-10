500 kg bombe fra krigen lammer vigtige dele af Hamburg

Onsdag 16. oktober 2019 kl. 22:04Såvel lufthavnen i nordtyske Hamburg som motorvej A7 og et stort område i den nordvestlige del af Tysklands næststørste by er i aften lammet. Årsagen er fundet af en 500 kg stor bombe fra 2. verdenkrig. Lufthavnen er helt lukket for fly, ligesom motorvejen er spærret for al trafik.Der foreligger endnu ingen oplysninger om tidhorisonten. Indtil videre kan man blot konstatere, at alt er lukket ned, mens der ventes på bombe-eksperter, og at den gamle bombe uskadeliggøres.