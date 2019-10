Dansk Folkeparti-politikere svindlede - over 4 millioner kr. skal retur til EU

Onsdag 16. oktober 2019 kl. 19:40EUs svindeljægere er færdige med sagen om Dansk Folkepartis misbrug af EU-penge. Partiets politikere har svindlet, og der skal betales over 4 millioner kr. tilbage til EU. Samtidig overdrages den højst pinlige sag til dansk politi med henblik på at forfølge den strafferetligt. I spidsen for hele redeligheden stod medlem af Europa-Parlamentet Morten Messerschmidt (billedet), som i dag er medlem af Folketinget. Han har utallige gange afvist kritikken, men alligevel har Dansk Folkeparti betalt en enkelt million kr. tilbage. Man erkendte synden, men altså langt fra nok. Måske i håb om blot at dæmpe interessen for sagen. Det understøttes af, at EUs svindeljægere også har haft svært ved at opnå samarbejde med de kritiserede politikere og deres parti.Man skal nok heller ikke forvente jubelråb fra Dansk Folkepartis politikere omkring politiets efterforskning og overvejelser omkring en strafferetsag. Lad os se, hvad der kommer til at ske.