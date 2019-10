Kvinde tabte gløder fra cigaret - brændte ihjel i sin bolig

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 16. oktober 2019 kl. 10:57Lægerne på Rigshospitalet i København måtte i morgenstunden opgive at redde en 80-årig vestjysk kvindes liv. Efter at hun i sin plejebolig i Holstebro i går tabte gløder fra en cigaret i sit skød, og der gik ild i hende. Meget alvorligt forbrændt blev hun overført til sygehuset i hovedstaden.Den tragiske ulykke skete, selvom kvinden var udstyret med et forklæde, der netop skulle forhindre brand som den stedfundne.