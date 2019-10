Paradoksalt! - politi i kamp med 5.000 utilfredse brandmænd

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 15. oktober 2019 kl. 23:48Politistatens fremmarch overalt på kloden er et sygdomtegn i det politiske system. I dag har det udviklet sig i Paris, hvor helt paradoksalt politi gik i kamp med demonstrerende, utilfredse brandmænd fra hele Frankrig. Mindst 5.000 var de, som blev beskudt med tåregas og vandkanoner.De aktionerende brandmænd forlanger bedre betaling og arbejdvilkår og er vrede over, at der ikke bliver lyttet til dem og deres krav.