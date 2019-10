Gasudslip stoppede bankospil - mange er blevet evakueret

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 15. oktober 2019 kl. 22:35Der har været kaos i den nordjyske by Nykøbing Mors de sidste 1½ time, efter at der skete en brud på en naturgasledning. Gasudslip førte til lynhurtig afspærring af et stort område, samt evakuering af mange mennesker. Herunder blev et bankospil stoppet og alle derfra også evakueret.Ifølge aktuel info skulle naturgasselskabets folk være ankommet og klar til at stoppe den opståede læk. Indtil videre er der ikke sket skade på mennesker eller ejendom. Årsagen til ledningbruddet er endnu ikke kendt.