Svindel alle steder - også med hollandske tulipanløg

Tirsdag 15. oktober 2019 kl. 18:53Millioner af turister er blevet svindlet for millioner af euro i Holland de sidste 20 år. På markeder i bl.a. hovedstaden Amsterdam er der solgt tulipanløg, som kun i 1-2 tilfælde ud af 100 løg er endt med en blomst. De ærlige tulipandyrkere har vidst det i alle årene, men ingen har gjort noget for at komme svindlen til livs.Hvordan man vil tackle situationen nu, hvor der er kommet fokus på svindlen, er uvist. At det giver Holland kendt som tulipanernes land alvorlige ridser i renommeet er uomgængeligt. Hvilket koster.