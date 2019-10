75-årig dansk industri-kæmpe skifter top-direktøren ud

Tirsdag 15. oktober 2019 kl. 10:59Den københavnsk baserede industri-kæmpe Novozymes skal have ny top-direktør. Efter et langt liv i virksomheden stopper Peder Holk Nielsen (63 år) i begyndelse af det kommende år. Han blev øverste chef i det bioteknologiske firma i 2013. Bestyrelsen er gået på jagt efter den nye direktør.Peder Holk Nielsen, der er videnskabeligt uddannet indenfor såvel teknologi som business, blev ansat i virksomheden (som dengang var en division i Novo A/S) i 1984.