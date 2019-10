Påsat ild? - 3 biler og 1 lastbil ædt i et sandt flammehav

Tirsdag 15. oktober 2019 kl. 04:39Et sandt flammehav mødte brandfolkene, da de lige før midnat nåede frem til P-pladserne i et stort boligområde i Brøndby Strand på den københavnske vestegn. 3 biler og 1 lastbil stod i lys lue og blev efterfølgende ædt af ilden. Hvis årsag politiet henover natten har forsøgt at finde.Som tingene så ud ved midnattid, var det nærliggende at tro, at der var tale om påsatte brande. Hvilket imidlertid nærmere undersøgelser skal afklare.