Magthaverne "jokker i spinaten" - nyt oprør i Catalonien er nu sat igang

Mandag 14. oktober 2019 kl. 20:19Igen spiller domstolsystemet med på den politiske scene. Denne gang i Spanien, hvor landets højesteret i dag har dømt politiske ledere i Catalonien til lange fængselstraffe for deres deltagelse i den nordspanske uafhængighed kamp. Domstolsystemet stempler dermed sig selv som del af magthaverne - der bogstaveligt således "jokker i spinaten" med handlingen. Hvad kun kunne forventes, er det catalonske folk allerede i nyt oprør. Der er kampe som tidligere mellem folket og politiet bl.a. i lufthavnen i Barcelona. Sandsynligvis startskuddet på et oprør, der kan vokse sig endnu større end i 2017 (billedet), hvor det politiske styre i Madrid forsøgte at underkue det catalonske folk. Folket forlanger "de politiske fanger løsladt".Et folk kan ikke knægtes i længden. De 7½ millioner temperamentfulde catalonere slet ikke. De kommende døgn vil vise, hvor eksplosiv udviklingen vil forme sig.