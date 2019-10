Alvorlig kollision-ulykke på motorvej - mand dræbt

Mandag 14. oktober 2019 kl. 13:24En 59-årig mand blev lidt før middag dræbt i en alvorlig kollision-ulykke på motorvej E20 mellem Langeskov og Odense på Fyn. Han sad ved rattet i en varebil og overså øjensynligt, at en kø foran holdt stille. Resultatet var, at han kørte direkte ind i en holdende lastbil.I det hele taget var motorvejen over Fyn på det tidspunkt præget af ulykker, 3 indenfor et par timer.