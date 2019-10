Røveri mod supermarked

Søndag 13. oktober 2019 kl. 23:16Weekenden slutter med et røveri, som en yngre mand ved lukketid sidst på aftenen gennemførte overfor et Netto supermarked i vestsjællandske Sorø. Med en kniv fik han truet sig til et endnu ukendt kontant beløb, hvorefter han tog benene på nakken og forsvandt.Politiet leder efter ham. Men man har ifølge aktuel info ikke rigtig noget spor efter røveren.