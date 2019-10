Realistisk optimisme eller drømme - positive toner om engelsk EU-farvel

Søndag 13. oktober 2019 kl. 21:38Den engelske premierminister (PM) Boris Johnson (billedet) har spillet sine kort kløgtigt i forbindelse med sin og regeringens beslutning om at landets farvel til EU finder sted med udgangen af denne måned. Med eller uden en aftale med de tilbageværende EU-lande. I den forløbne uge har PM fået øget opbakning fra sine egne konservative tidligere rebeller. Er kommet på bølgelængde med Irlands leder omkring grænseforholdene, og i denne weekend har man mellem England og EU arbejdet intensivt med løsningen af praktiske forhold i forbindelse med det forestående engelske farvel til bureaukratiet. Vurderingen nu er derfor optimistisk, men om den er realistisk eller drømmerier, får tiden at vise.Det engelske folk, som 23. juni 2016 med overvældende flertal stemte for, at landet skulle forlade EU, får nu sit snart 3½ år gamle ønske opfyldt.