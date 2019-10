Et drastisk økonomisk stød mod pelsbranchen med forbud

Søndag 13. oktober 2019 kl. 19:42Den amerikanske stat Californien retter et drastisk økonomisk stød mod pelsbranchen med et forbud mod handel med beklædning og tilbehør fremstillet af dyrepels fra 2023. Det er et kompliceret regelkompleks, som vil komme til at koste pelsavlerne og deres følgeindustri dyrt.Kritikere af forbudet advarer om, at det næste kan blive regulering på områder som, hvad vi spiser og iøvrigt hvordan vi klæder os. Hvilket betegnes som helt uacceptabelt.