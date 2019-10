"Ørehængers mor" død

Søndag 13. oktober 2019 kl. 18:41Kvinden bag en af dansk musiks kendte "ørehængere" - Ida From er død 82 år. Sammen med sin afdøde mand Bent From (1929-1999) stod hun bag hundredvis af sange og viser og revytekster. Hendes ørehænger "To lys på et bord" fra 1960 var kendt af de fleste i Danmark og står stadig i erindringen.Sangen blev sunget af Otto Brandenburg til det danske Melodi Grand Prix i 1960. "Ta' med ud og fisk", som blev sunget af Gitte Hænning 2 år senere, var lige så udødelig.Ida From og gemalen skrev tekster til bl.a. Cirkusrevyen og Nykøbing F. Revyen.