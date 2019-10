I lille fredelig by - røveri på åben gade i de sene aftentimer

Søndag 13. oktober 2019 kl. 11:20Den ellers dominerende jyske ro og sindighed blev sent i aftes afløst af en hektisk og ubehagelig stemning i den lille fredelige østjyske by Hadsten. Hvor 2 unge mænd på 19 år og 22 år blev udsat for røveri på åben gade. 3 andre unge mænd truede dem med en kniv til at udlevere deres pengepunge.Derefter forsvandt røverne i bil. Forinden havde de dog tildelt den yngste af de 2 røvede unge mænd nogle slag med et jernrør.