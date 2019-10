Unge mænd i voldsomt opgør på værthus - endte i mordforsøg

Søndag 13. oktober 2019 kl. 11:08En 33-årig mand befinder sig - dog udenfor livfare mellem hænderne på lægerne på Rigshospitalet i København, hvortil han blev bragt i nat efter et voldsomt opgør med en anden ung mand på et værthus i centrum af hovedstaden. En 30-årig mand blev anholdt.Opgøret mellem de 2 endte i et mordforsøg med en knust flaske. Hvilket den yngste er sigtet for.