47-årig mand dræbt mod vejtræ

Lørdag 12. oktober 2019 kl. 23:10En ikke nærmere identificeret 47-årig mand blev i aften dræbt i en brutal solo-ulykke på en vej ved vestsjællandske Slagelse. Han mistede herredømmet over sit køretøj og kolliderede med stor kraft med et vejtræ. Redning var forgæves, idet manden blev dræbt på stedet.De nærmere omstændigheder ved ulykken er først ved at blive udredt nu.