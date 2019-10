Bilist kolliderede med stengærde på strand - blev fundet død

Lørdag 12. oktober 2019 kl. 17:22En ikke nærmere identificeret mand blev tidligere i dag fundet død i sin havererede bil i et strandområde 5 km fra nordøstfynske Kerteminde. Han var kollideret med et stengærde på stranden. I første omgang havde politiet mistanke om, at der kunne være sket noget kriminelt, men det er nu sent på eftermiddagen afblæst.Der synes i stedet at være tale om en helt regulær ulykke, som fik det tragiske udfald.