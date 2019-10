Skuespiller død af kræft

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 12. oktober 2019 kl. 11:20Den amerikanske skuespiller Robert Forster er død af kræft 78 år. Et liv med store filmroller er slut. Flere af dem forud for sin tid, eksempelvis rollen som libanesisk terrorist i filmen "The Delta Force" i 1986. Både folkene bag og skuespillerne viste vejen frem i verden, også omkring noget ubehageligt.Robert Wallace Forster Jr. (som han var navngivet ved fødslen i New York) var ramt af kræft i hjernen. Han døde i Los Angeles, Californien.