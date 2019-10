Ny dødsenfarlig "aktivitet" i den mellemøstlige krudttønde

Fredag 11. oktober 2019 kl. 09:32Der er ganske vist stadig usikkerhed om, hvad der reelt er foregået, men øjensynligt er et iransk olietankskib blevet ramt af et raketangreb og brudt i brand i Det Røde Hav 100 km fra den saudi-arabiske havneby Jeddah. Ny dødsenfarlig "aktivitet" i den mellemøstlige krudttønde, hvor landene end ikke lever tåleligt med hinanden.Det kæmpemæssige skib har lækket olie. Situationen på olietankskibet skulle være under kontrol, men branden er sandsynligvis svær at slukke.