Carlsberg revolutionerende! - vil levere øl i papirflaske

Fredag 11. oktober 2019 kl. 00:23Nye fantastiske og revolutionerende opfindelser bliver ved med at dukke op. Aktuelt er det bryggeri-giganten Carlsberg, som vil levere øl i papirflaske. Man står på spring til at præsentere et par prototyper af den nye slags flaske. Det skal nok slå igennem, fordi der er stærke kræfter bag projektet.Udover Carlsberg er det bl.a. ejerne af Coca-Cola og Absolut vodka. Udviklingen af de nye flasker sker i samarbejde med en stor producent af emballage.