Dreng fra børnehave faldt i sø - er i livfare på Rigshospitalet

Torsdag 10. oktober 2019 kl. 17:50Lægerne på Rigshospitalet i København har i timer kæmpet for at redde livet for en dreng, der i formiddag faldt i en sø ved nordvest sjællandske Mørkøv. Børnehavedrengen blev bjærget og straks fløjet til sygehuset. Han var i livfare. Der er ikke siden kommet nye meldinger om hans tilstand.Der foreligger ikke nærmere info om drengen eller enkeltheder om ulykkeforløbet. Det var øjensynligt en daginstitution, der var på tur til søen.