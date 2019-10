Eksplosion-brand på affald- og genbrugplads - 9 kvæstet

Torsdag 10. oktober 2019 kl. 14:39Der opholdt sig 20 personer i og omkring flere store haller, da en kæmpe eksplosion fandt sted og en brand fulgte efter på en affald- og genbrugplads ved den nordvest østrigske by Linz i formiddag. 9 blev kvæstet heraf 3 livfarligt. Der foreligger endnu ikke info om årsagen til ulykken.Indsats af 250 brandfolk og et utal af brandbiler havde ved middagtid bragt ilden under kontrol.