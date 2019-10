140 stole stjålet fra kirke - er hundredtusindvis kr. værd

Torsdag 10. oktober 2019 kl. 12:49Thorsager kirke på Djursland er i nat blevet omkring 140 stole fattigere. De specielle Kaare Klint designede stole (kaldet Kirkestolen) har en værdi af hundredtusindvis kr. Derfor er det naturligvis også et kup for tyvene, som må anses at have haft en lastbil i brug til nattens transport.Der er indtil videre ikke noget spor af tyvene eller af noget køretøj. Aktionen i kirken anslås at have fundet sted ved 3-tiden.