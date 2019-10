Ambulance under udrykning er kollideret med hjemmeplejer

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 10. oktober 2019 kl. 00:10Det kniber lidt med overblikket i forbindelse med en usædvanlig kollision mellem 2 biler i Greve Strand på den københavnske vestegn sent onsdag aften. En ambulance under udrykning og en bil fra hjemmeplejen var de 2 aktører. 2 reddere og 1 patient fra ambulancen og 1 hjemmeplejer er alle bragt på sygehus.Der er modstridende info om, hvor alvorligt de implicerede blev kvæstet, men patienten i ambulancen kan jo i alle tilfælde ikke have det godt.