Kystbanetrafik holder stille - der kommer røg ud fra et tog

Onsdag 9. oktober 2019 kl. 18:21Der er nedbrud i kystbanetrafikken nord for København. Hvor togene er indstillet mellem Rungsted og Helsingør, fordi et tog på stationen i Kokkedal udvikler røg. Derfor er der ingen kørestrøm på stationen. Afbrydelsen er indtil videre sat til at vare endnu et par timer.DSB meddeler således, at man forventer at kunne køre med togene igen ved 20-tiden. Også tog mellem København og Malmø kører med forsinkelser.