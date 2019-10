Blodigt skuddrama ved synagoge i midttysk by - mindst 2 dræbt

Onsdag 9. oktober 2019 kl. 13:28Mindst 2 er dræbt og flere kvæstet i et skuddrama ifølge foreløbige meldinger fra den midttyske by Halle nær Leipzig. En mand med maskinpistol har fyret løs ved en synagoge i byen, hvorefter han er flygtet. Politiet har derfor udsendt advarsel om, at man skal søge sikre tilflugtsteder og ikke bevæge sig udendørs.Ligeledes ifølge aktuel info skal en håndgranat være kastet ind på den jødiske kirkegård.