Usædvanligt! - ved ingen, hvem 35-årig mand i Næstved er?

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 9. oktober 2019 kl. 09:06Det seneste døgn har en 35-årig mand befundet sig hos politiet i Næstved, fordi ingen åbenbart ved, hvem han er. Han er heller ikke selv til nogen hjælp. En ret usædvanlig situation. Politiet fortsætter tålmodigt med at finde en løsning i dag i forventning om, at nogen kender manden.Han blev "fundet" spadserende rundt i byens centrum. Politiet mener, han må have tilknytning til nogen, hvorfra han får hjælp.