Kæmpe eksplosion og brand i bil på P-plads ved togstation

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 8. oktober 2019 kl. 22:27Det må tilskrives ualmindeligt stort held, at ingen blev kvæstet, da en bil eksploderede i et kæmpe brag og brød i brand på en P-plads ved togstationen i nordsjællandske Helsingør i middags. Vragdele fra bilen blev slynget 30 meter væk, og området blev fyldt med tyk, sort og kvælende røg.I aften har politiet meddelt, at intet tyder på noget kriminelt i forbindelse med den voldsomme hændelse. Det var en ren og skær ulykke. Hvordan den kunne opstå, er der endnu ingen melding om.